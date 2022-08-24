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亞洲工業4.0系列展登場 聚焦自動化和機器人9主題

2022/8/24 10:21
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起在台北南港展覽館登場，參展商達到1200多家，9大科技主題展涵蓋自動化、機器人、模具、3D列印、物流暨物聯網、冷鏈科技、雷射、流體傳動等。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日於台北南港展覽館登場，匯集9大科技主題展，參展商達1200多家，使用超過4000個攤位。總統蔡英文、經濟部長王美花受邀出席開幕典禮。

蔡總統致詞表示，此次系列展為台灣智慧製造和工業實力提供精采舞台，面對COVID-19疫情挑戰，機械製造業為台灣設備和經濟提供穩定力量，讓台灣企業創新與人才素質獲得國際肯定。

蔡總統指出，在後疫情時代，台灣要掌握供應鏈重組商機和數位轉型趨勢，積極促進企業升級轉型，提升國內投資動能。

此次系列展匯集台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展及台北國際數位化機械要素展等9大科技主題展。

其中自動化展與機器人展除了國內廠商外，來自德國、日本、瑞士等國公司，展出工業電腦、工控系統、關鍵零組件、機械手臂、自動化軟體、先進廠房設備、量測檢測儀器、無人化搬運、加工機具、人工智慧應用等項目；此外服務型機器人專區，指標企業展示包括遠端作業和無人化等最新應用。

在模具展和3D列印展，展出項目包括模具加工、檢測、積層製造設備、建模軟體等；在物流暨物聯網展和冷鏈科技展，展出項目包括箱式倉儲機器人、自主移動機器人、無人堆高機、自然冷媒制冷機組、智慧緩衝氣墊機、智慧型三溫層車廂、智慧運輸系統、智慧包裝設備、高速自動分揀機等；雷射展今年邁入第10屆，展出規模創新高；流體傳動展展出自動化設備高品質精密零組件。（編輯：趙蔚蘭）1110824

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