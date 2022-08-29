經濟部補助8家旅館導入智慧溫控 估年省618萬電費

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部今天表示，透過節能績效保證專案，核定補助全台8家旅館建立示範場域，導入智慧化溫度控制，並結合採用高效率節能設備，預期每年可大幅降低電費支出約新台幣618萬元，相當於節電240萬度。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，自民國102年起實施服務業營業場所室溫應不低於攝氏26度，檢查過程發現部分旅館因場域較大、溫度控制不易，或無專人管控冷氣溫度等因素，導致冷氣溫度不均勻、或部分時段偏冷的現象。

經濟部為實現2050年淨零碳排目標，鼓勵全年無休、24小時營運的旅館業導入智慧化溫度控制，落實冷氣溫度管理，透過節能績效保證專案，補助8家旅館建立節能示範場域，藉由啟動能源需求面管理，調整空調溫度設定，降低能耗與碳排放，並可同時幫業者節省電費，創造舒適環境。

補助旅館包含圓山大飯店、台中國軍英雄館、凱撒大飯店、昇財麗禧酒店、怡園渡假村、西子灣國際大酒店、墾丁高山青大飯店及恆農假期渡假飯店。

經濟部表示，109年圓山大飯店經輔導後，已汰換部分老舊、低效率鍋爐與空調等設備，每年降低電費支出約170萬元、節電64萬度；今年透過節能績效保證專案，將裝置高效率變頻空調箱與導入智慧化溫度控制等節電措施，預計每年可再節省電費60萬元、節電25萬度。

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經濟部指出，此不僅有效降低營運成本，更可隨時因應來客數與天氣變化情形，進行冷氣設施溫度調整。

經濟部表示，近5年藉由節能績效保證專案，已累計在多個行業建立共320個節能示範場域，並辦理示範觀摩活動10場次，協助企業節電2.73億度，節省電費8.95億元；未來在淨零碳排的路上，將與專業的節能服務業者合作，讓企業智慧節能，同時預計9月開放申請112年節能績效保證專案。（編輯：蘇志宗）1110829