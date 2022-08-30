VicOne攜手台達電 搶攻電動車充電站資安市場
2022/8/30 13:30
（中央社記者吳家豪台北30日電）電動車市場升溫，帶動充電站部署需求大增，網路安全業者趨勢科技旗下車用資安公司VicOne今天宣布攜手電源供應器大廠台達電子，為電動車充電基礎設施提供資安防禦。
VicOne發布新聞稿指出，此次合作將在台達電的電動車充電基礎設施解決方案DeltaGrid能源管理閘道器中，導入VicOne入侵檢測和保護系統，協助台達電客戶及電動車充電站營運夥伴強化資安防禦並符合國際法規要求。
VicOne戰略夥伴關係副總裁蔡木本說，全球電動車市場進入高速發展階段，更容易成為駭客覬覦的目標，其中電動車能源基礎設施是相當重要、卻容易被忽略的環節，駭客或有心人士可能透過充電樁竄改使用紀錄，甚至透過無線管道入侵車輛、危及行駛安全。
台達電副總裁暨企業策略業務發展和聯盟部總經理柯淑芬表示，藉由與VicOne團隊合作，將助益台達電與營運夥伴以更安全、有效率的方式，快速布建充電基礎設施。（編輯：黃國倫）1110830
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