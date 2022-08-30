第2季財報何時出爐？中福：尚無從確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）老牌紡織廠中福因未如期申報今年第2季財報，18日起被台灣證券交易所暫停買賣。針對財報何時出爐，中福今天坦言，因經濟部尚未准予登記，新任董事長無法持章簽署委任簽證會計師的契約文章，因此時間尚無從確定。

金管會證期局近期指出，中福若無依規定在6個月內補交財報，證交所預計將在明年2月20日公告中福將在40天內終止上市，即中福最快可能於明年4月2日下市。

中福今天召開重大訊息說明記者會，發言人林志蓁表示，中福董事會8月17日經股東臨時會補選改組後，25日召開董事會並推選陸榮木為新任董事長，但新任董事進入公司後發現，前經營團隊及相關工作人員均已被前董事長黃立中辭退，以致無人可交接重要資產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林志蓁說，新任經營團隊只能先清查資產狀況，整理後建立資產清冊，但因經濟部尚未准予登記，陸榮木尚無法持章到金融機構進行查詢，也無法持章簽署委任簽證會計師的契約文章，因此第2季財報出爐時間尚無從確定。

林志蓁表示，中福已委任律師、會計師等協助公司資產保全、盤點，希望經濟部儘速准予登記，讓陸榮木得以提具登記事項卡及公司登記印鑑章承受訴訟，行使法律上的保全作為，並委任會計師就編製第2季財報進行核閱簽證事宜。（編輯：楊蘭軒）1110830