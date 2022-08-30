金管會攜證券F4公布17業務策略 創新板拚10家掛牌

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（中央社記者謝方娪台北30日電）為拚資本市場永續及數位化發展，金管會今天攜證券F4（證交所、櫃買中心、集保結算所及期交所）公布17大業務策略，其中，證交所將力拚創新板今年有10家企業掛牌，並喊出明年掛牌家數一定會超越今年。

疫情、俄烏戰爭、全球升息、通膨升溫等變數持續影響全球，金管會評估，台灣資本市場有必要在現有資本市場藍圖等基礎下強化創新、韌性及永續等面向，因此，金管會證期局長張振山今天攜證交所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲、集保結算所董事長朱漢強及期交所總經理周建隆出席金管會例行記者會，公布17大業務策略方向。

證交所共有4大業務方向，包含規劃建置ESG（環境、社會及公司治理）資訊平台並研議建立台灣ESG評鑑；因應投資人近年逐漸增加海外投資布局，將研議建構外國證券複委託服務管理平台；推動資安防護升級暨大數據專案；積極推動及活化創新板等。

目前創新板已有1家企業掛牌，簡立忠表示，今年目標掛牌家數是往10家努力，且明年一定要比今年更多。

簡立忠說，證交所持續接洽創新業者，按證交所拜訪有潛力、有機會的名單上，現在應有逾200家潛力公司，待這些公司逐漸成熟，證交所希望能吸引業者至創新板掛牌。

櫃買中心提出4大業務策略，包含建立具國際競爭力的永續發展債券市場；扶植數位雲端服務公司，加強推動「輕資產、重數據」的特色產業公司進入櫃買市場；積極導入流程自動化（RPA）以提升市場管理效能；提供發行人便捷網路作業管道等。

櫃買中心統計，目前已有113檔永續發展債券上櫃，發行餘額為新台幣3372億元，自2017年制度推出以來，發行金額年複合成長率高達50%。

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集保結算所有5大業務策略，包含建置境內基金集中清算平台；發展股務數位化服務；接軌ESG永續投資趨勢，研議發展本土投票顧問機構可行性及建置逐案投票揭露系統；與證交所分工合作，規劃推出複委託跨境單一結算保管機構提供服務；最後是強化資安韌性。

期交所有4大業務策略，包含建置客製化契約交易平台，讓交易人可彈性選擇契約相關規格以提供新型態服務；擴大店頭衍生性商品結算規模；推出期貨風控防衛機制2.0，協助期貨商端強化夜盤風險控管等；建置期貨市場ESG資訊平台，深化永續金融發展。（編輯：楊凱翔）1110830