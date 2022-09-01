響應永續淨零 開發金每年採購500萬度綠電

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）永續淨零成為顯學，金融業也不落人後。開發金控今天宣布啟動綠電採購，未來5年每年採購500萬度綠色電力，單一年度綠電採購量領先同業；元大銀行則加入「碳權存摺」聯盟，以創新應用的方式鼓勵消費者綠色行為消費。

中華開發金控今天透過新聞稿宣布完成第一階段綠電採購布局，規劃未來5年間，每年採購500萬度綠色電力，今年底前便將於開發金控敦北總部及子公司凱基證券大直大樓導入綠電轉供，預計綠電將占集團總用電量約12%，相當於每年降低10%的自身營運碳排放。

開發金控表示，去年底公司啟動綠電採購計畫，與台灣多家再生能源廠商討論合作，第一階段涵蓋範圍包括開發金控總部與凱基證券大直辦公室，將於今年第4季開始轉供綠電；未來持續擴大綠電採購規模，預計2024年，開發金控總部可望成為碳中和的綠色大樓。

元大銀行則以數位化營運為基礎，今年首創行動碳帳戶「鑽金碳吉」，客戶可透過APP檢視每月的減碳成果，瞭解日常生活中，透過電子化交易所節省的碳排量。

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日前金管會與台灣銀行合作推出「碳權存摺」，民眾購買綠色產品或申請電子帳單時，銀行以「金融碳權點數」回饋，點數可投入至造林等專案，當專案達標後就執行；今年第4季將先號召各銀行加入、組成聯盟，預計明年正式上路。

元大銀行碳帳戶「鑽金碳吉」與台灣銀行的「碳權存摺」提案不謀而合，元大銀行表示，已獲台灣銀行邀請，加入「碳權存摺」聯盟，並以此提案迎戰2022年總統盃黑客松競賽前20強。（編輯：趙蔚蘭）1110901