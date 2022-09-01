集保提5大行動方案 擘劃創新永續新未來

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（中央社記者賴言曦台北1日電）為擘劃創新、韌性、永續的新未來，集保結算所董事長朱漢強今天提出深耕基金市場多元服務、發展股務4e服務、接軌ESG（環境、社會、公司治理）永續投資趨勢、複委託跨境保管服務及強化資安韌性等5大具體行動方案。

深耕基金市場多元服務方面，朱漢強表示，為打造以基金服務生態系，首要就是建置「境內基金集中清算平台」，該平台計畫已於今年5月獲主管機關核准，預計明年將先推出包含投信、銷售機構的B2B（企業對企業）總額收付，2024年拓展至B2C（企業對消費者）、2025年研議推出淨額集中清算的可行性。

發展股務4e服務方面，朱漢強表示，集保股務未來將延伸到e-Notice（電子通知），預計明年中將先推出股利電子化通知，通知渠道包括集保e手掌握和電子郵件等；接下來也將研議提供e-Gift（電子禮品）服務，今年將展開相關調查研究，期能降低公司及股代機構等發放紀念品的作業成本。

接軌ESG永續投資趨勢部分，朱漢強指出，集保結算所除持續增進ESG評分資訊外，將再提供投資組合永續績效報告，並研議發展本土投票顧問機構可行性及建置逐案投票揭露系統，以協助投資人進行投票，公私協力推動永續金融。

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複委託跨境保管服務方面，朱漢強表示，集保已有跨境保管外國債券多年的經驗，相信未來也能運用在複委託的證券、ETF（指數股票型基金）及固定收益商品上，且規劃單一結算保管機構提供服務，不僅保障投資人資產安全，進而擴大證券商業務規模，並能落實風險控管，掌握相關監理資訊。

強化資安韌性部分，朱漢強指出，不只是集保自己要做好資安防護，金管會旗下證券周邊單位F4（台灣證券交易所、櫃買中心、集保及台灣期貨交易所）也會情資分享，做好資安聯防，甚至擴及其他周邊單位進行多線聯防，提高國家整體資安防護韌性。（編輯：趙蔚蘭）1110901