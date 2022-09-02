長聖8月營收連4月創新高 今年逐季成長可期

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）長聖國際生技8月單月合併營收5702萬元，年增16.82%，月增0.89%，連續第4個月創歷史新高紀錄，累計前8月合併營收3.89億元，年增67.12%，長聖表示，細胞委託製造能見度到明年4月，今年業績逐季成長可期。

長聖新藥再助攻，旗下異體臍帶間質幹細胞（UMSC01） ，除了在7月底獲美國食品暨藥物管理局（FDA）同意治療多發性硬化症（Multiple Sclerosis，MS）以一、二期a進行新藥臨床試驗外，近日宣布申請台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）進行多發性硬化症新藥臨床試驗。

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長聖表示，目前尚無可治癒多發性硬化症的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，全球約有200萬名患者受影響，全台約有近2000名病友與疾病抗戰中，因神經或髓鞘細胞死亡後是無法再生，長聖研發團隊利用異體臍帶間質幹細胞，研發出新的治療方式。

另外，長聖以UMSC01用於急性心肌梗塞治療的一期臨床試驗已完成，且完成一年追蹤後的案全性評估，並發表於心血管醫學的指標性SCI國際期刊Frontiers in Cardiovascular Medicine，後續將申請美國FDA Phase IIa臨床試驗，將進行臍帶間質幹細胞療效臨床驗證。（編輯：楊凱翔）1110902