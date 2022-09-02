運輸五雄賣壓出籠 台股週線連二黑

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台股今天開低走低，終場下跌128.82點，失守14700點整數關卡，週線連二黑；台積電、聯發科走勢疲軟，貨運輸股貨櫃三雄、航空雙雄等5家公司賣壓出籠，生技類股表現相對強勢。

台股今天開盤後一度重聚人氣，不料盤中賣壓湧現，拖累指數由紅翻黑，尾盤跌幅擴大，收在14673.04點，跌幅0.87%，週線連二黑，成交值新台幣2311.11億元。

市場傳出台積電夥伴輝達（Nvidia）、超微（AMD）遭美禁止出貨AI高階晶片給中國客戶，儘管媒體報導輝達獲1年緩衝許可，但主要晶圓代工合作夥伴台積電今天股價仍下挫，終場下跌5.5元，以485元作收，跌幅1.12%，週線收黑。

裕隆旗下納智捷LUXGEN在1日宣布推出與鴻海集團合資研發的新世代純電休旅車，獲得市場歡迎，然而鴻海、裕隆今天表現漲跌互見，鴻海早盤開高，不料盤中湧入賣壓，終場以平盤價107.5元作收；裕隆則震盪走高，終場小漲0.65元，收在43.85元，漲幅1.5%。

近期國際運價持續走跌，外資法人開始對航運族群大規模降評，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海終場跌幅超過半根跌停板；航空雙雄華航、長榮航開高走低，終場跌幅超過2%。散裝航運族群方面，波羅的海乾散貨指數（BDI）持續走跌，雖1日BDI指數千點失而復得，但類股今天表現仍然不振。

成衣大廠儒鴻股價逆勢上漲，主要受到大客戶Lululemon調高全年營收展望的激勵，終場上漲12元，收在445元，漲幅2.77%，也帶動紡織類股今天相對抗跌。

另外，生技族群表現強勢，類股漲幅2.22%，其中寶齡富錦、晶碩等個股終場均漲逾半根漲停板。（編輯：楊凱翔）1110902