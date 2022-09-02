中小企業投資方案再添4企業 投資逾18億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北2日電）「中小企業加速投資行動方案」今天再添4家廠商共逾新台幣18億元投資，投資廠商分別有樂高牆建材、春輝產業、陸發塑膠及展通精密，估共可創造169個台灣就業機會。

投資台灣事務所今天發布新聞稿指出，「中小企業加速投資行動方案」聯審會議今天通過樂高牆建材、春輝產業、陸發塑膠及展通精密等4家廠商共投資逾18億元。

樂高牆建材因應建築設計日新月異，營建工程技術要求提高，將投入逾2億元、增聘58名台灣員工，在既有桃園中壢廠，增設樂高牆板自動化產線及吊裝外牆裝配產線。

以辦公椅設計開發為事業主力的春暉產業，為持續創造營業成長動能，規劃斥資近6億元，在嘉義縣興建廠房與自動化倉儲，並將增聘20名本國員工。

專業塑膠包材商陸發塑膠，繼2020年8月通過首案中小企業投資方案後，為因應國際情勢促使供應鏈轉移、推動規模化生產，這次計劃導入先進設備，搭配智慧化系統優化製程，可即時提供生產數據，投資完成後，估可再增61個台灣就業機會。

銅電子零件精密加工廠展通精密，為因應日趨嚴格的環保規範與開拓新市場，將斥資逾4億元在台南永康興建二廠，並擴大招募30名台灣員工，在廠內導入ERP/MES高值化產品產線，可節省製程耗能及提升產品品質及出貨速率。

投資台灣事務所統計，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過832家中小企業、3805億元投資，創造3萬1945個台灣就業機會。

至於投資台灣三大方案，目前已帶動1248家企業投資約1兆7846億元，估共創造13萬7964個台灣就業機會，後續尚有12家企業排隊待審。（編輯：趙蔚蘭）1110902