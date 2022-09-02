貨櫃三雄股價探底 法人：應是散戶停損賣壓

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（中央社記者賴言曦台北2日電）上海航運交易所最新運價指數（SCFI）再創疫情以來單週最大跌幅，加上貨攬業者近期示警海運業第3季旺季不旺，貨櫃三雄今天跌幅均超過6%，股價持續探底。法人認為，研判是散戶停損賣壓導致貨櫃三雄股價跌深。

台股今天走勢動盪，貨櫃三雄重挫探底，長榮終場下跌新台幣6.5元，收在79.7元，跌幅7.54%；陽明下跌5.7元，以71.1元作收，跌幅7.42%；萬海下挫5.7元，以78元作收，跌幅6.81%。

上海航交所今天公布最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）跌破3000點，跌幅9.72%，其中美西線每40呎櫃（FEU）運價跌幅22.89%，美東線跌幅則來到5.49%。中菲行日前指出，第3季因為客戶高庫存，導致海運旺季不旺，第4季目前還沒看到需求提升，且隨著高通膨導致消費行為轉移，未來會不會有長鞭效應很難說。

長榮7月營收創新高、陽明7月營收創單月第4高、萬海7月營收則創5個月來低點；下週起貨櫃三雄8月營收預計也將陸續揭曉。

另外，長榮即將現金減資6成，9月6日是股票最後交易日，7日暫停交易，完成新股票暨上市買賣日期為19日。

法人分析，國際運價走跌等利空因素是市場已知的訊息，且相較長榮、陽明、萬海，今天國際航商股價跌幅沒有很深，反觀貨櫃三雄卻出現超乎預期的跌勢，預料可能是過去看好貨櫃股低本益比、高殖利率的散戶出現停損或失望性賣壓所致。（編輯：趙蔚蘭）1110902