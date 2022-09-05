外資賣超逾30億 調節宏達電居首
2022/9/5 19:59
（中央社記者潘智義台北5日電）美聯準會（Fed）強勢打擊通膨，引發經濟衰退疑慮，美股齊跌，台股今天跌11.94點，外資賣超新台幣30.67億元，賣超前3名為宏達電、華航、力積電。
台股今天高低震盪逾百點，加權指數終場收在14661.1點，跌11.94點，跌幅0.08%，成交值縮減至新台幣1881.72億元，加計盤後交易約1913.13億元。
三大法人合計賣超45.17億元，其中外資及陸資賣超30.67億元、自營商賣超18.4億元、投信買超3.9億元。
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外資賣超前10名股票以電子股占4檔居多，指數股票型基金（ETF）3檔、金融股2檔、傳產股1檔，依序為宏達電、華航、力積電、國泰智能電動車、玉山金、元大台灣50反1、華晶科、元大台灣50、建漢、新光金，其中宏達電賣超9240張最多。
外資買超前10名包括貨櫃三雄當中的陽明、長榮，面板雙虎友達、群創，其中以傳產股6檔最多，電子股3檔居次，金融股有1檔，依序為陽明、友達、永豐金、群創、長榮、台泥、中鋼、華新、亞泥、華通。（編輯：張均懋）1110905
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