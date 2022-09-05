壽險業淨值大降亮警鈴？ 李長庚：實質影響不大

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（中央社記者謝方娪台北5日電）上半年股債波動，壽險業淨值蒸發，國泰金控總經理李長庚表示，若淨值下滑是實質警訊，相信金管會和保險局會比大家更緊張，但為何主委和局長沒有那麼擔心，主因這是資產及負債面會計制度適用時間點不同所致。

金融保險業半年報出爐，上半年整體壽險業淨值蒸發新台幣1.47兆元。

李長庚今天出席永續金融先行者聯盟成立大會，針對上半年股債波動，拖累壽險業淨值下滑，他會後接受媒體採訪表示，現在壽險業淨值大幅下滑，主因資產面已反映升息因素，負債面要等2026年接軌IFRS 17才會用公允價值衡量。

李長庚說，當利率上升，理論上資產評價會下降、負債評價也會下降，若資產及負債面同時以公允價值衡量，淨值應不會下滑這麼多。

李長庚指出，有個很簡單的關鍵是，若壽險業淨值下滑是實質問題，相信金管會和保險局一定會比大家更緊張，但為什麼這問題發生後，主委和局長都沒有那麼擔心，因為這主要是會計制度適用時間點不同形成的問題，實質影響其實不大。

至於金控股債部位評價暴跌加上獲利動能衰退，是否會影響明年配息，李長庚認為，現在距離年底還有3個多月時間，資本市場每個月都在變動，尚未到年底不知道最後狀況如何。

李長庚說，業者一定會想辦法在這段期間提高收益並降低風險，在業者努力後，保險業是否可上繳股息，仍必須和金管會申請核准才知道。（編輯：張均懋）1110905