核安演習第2天 原能會隨機抽演驗證核災應變量能

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（中央社記者曾智怡台北7日電）今天是111年核安第28號演習實兵演練第2天，各單位在核三廠周邊、國立屏東科技大學及高雄醫學大學附設中和紀念醫院，進行防護站開設、陸海空域環境輻射監測、輻傷救護等演練，原能會也下達應變抽演科目，驗證緊急應變能耐。

原能會透過新聞稿表示，今天演練想定核子事故由緊急戒備事故惡化至廠區緊急事故階段，上午9時10分於屏東縣恆春鎮及滿州鄉等地，發放核子事故民眾預警系統警報，同時利用災防告警細胞廣播服務及區域簡訊等進行多元訊息通知演練。

民眾防護演練項目，則包括擇定恆春鎮南灣社區，進行民眾防護與防災社區運作演練；緊急應變計畫區內所有小學實施核安防護教育；永安老人養護中心進行疫情期間弱勢族群預防性疏散演練；恆春航空站實施防護站開設；執行人車輻射偵檢，以及運用多元備援通訊如無人機等展示。

有關環境輻射監測演練，原能會表示，今年度首次由國軍部隊與內政部空中勤務總隊分別展現空中輻射偵測作業量能，海域輻射偵測由海巡署於後壁湖漁港協同執行，陸域輻射偵測擴及8至16公里範圍，並依災害需求執行無人機輻射偵測，以及輻射數據圖像化整合系統運作。

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此外，本次演練首次由國立屏東科技大學實施環境樣品接收檢測，呈現南部備援實驗室量能；另於高雄醫學大學附設中和紀念醫院，進行輻傷救護演練。

原能會表示，因應國內COVID-19防疫期間，各項演練會依中央流行疫情指揮中心相關指引，落實演練場所防疫措施；核安防災救災須隨時保有高度危機意識，「各項應變與整備工作沒有最好、只有更好」，期許持續精進核災應變量能。（編輯：趙蔚蘭）1110907