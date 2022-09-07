勤誠8月營收寫次高 可成控管庫存奏效月增1.7%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）金屬機殼廠可成調整產品組合及控管庫存奏效，今天公布8月合併營收新台幣28.7億元，月增1.7%，年減11.6%。伺服器機殼廠勤誠8月營收達10.2億元，創單月次高。

可成累計今年前8個月合併營收為181.91億元，較去年同期減少38.9%。

可成透過新聞稿說明，中國近期持續高溫，引發大規模限電，部分系統組裝廠客戶停工，間接影響出貨速度，但可成8月營收仍相對持穩，較7月略增，顯示產品組合調整及庫存水位控管成效。

可成表示，8月營收年減則因高通貨膨脹及全球經濟下行風險，衝擊消費性電子產品終端需求所致，預期部分遞延訂單將挹注未來數月營收。

勤誠8月合併營收為10.2億元，年增11.2%，創單月歷史次高；累計今年1至8月營收為69.2億元，年增17.9%，改寫歷年同期新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勤誠表示，主要終端客戶需求熱絡穩定，今年第3季訂單掌握度高，嘉義新廠持續打造3大產品線，明年量產後將有機會推升另一波成長。

獲利方面，勤誠已自今年第2季封控影響中回穩，並持續優化3廠營運效能及拉升嘉義新廠的貢獻度，搭配下半年新品陸續推出，全年成長可期。但外部經營挑戰變化快速，勤誠持續密切關注各項變化如中國封控及限電政策等，增加應對能力，審慎樂觀看待全年營運表現。（編輯：潘羿菁）1110907