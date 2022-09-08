受惠科技業擴廠需求 國產8月營收年增6.35%

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（中央社記者潘智義台北8日電）受惠科技業擴廠帶動的大建設商機，國產建材實業今天公布8月合併營收新台幣18.2億元，月減0.68%，較去年同期增加6.35%。

國產統計，8月合併營收中，與混凝土相關本業國內銷售金額達14.41億元，較去年同期大增17.4%。

國產發布新聞稿指出，全台科技建廠需求源源不絕，8月營運目標達陣，科技大廠進駐大南方科技廊道，中科等各科學園區設廠緊鑼密鼓的展開，國產因為擁有縝密的科技行控，進行巨量混凝土澆築的協同作業能力下，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，8月國內營運達成率近100%。

國產說明，1至8月累計合併營收137.59億元，雖然較去年同期略減1.72%，但若扣除去年5月售出中國昆山廠挹注營收，使比較基期較高的因素，今年前8月營運穩健。

國產解釋，隨著台積電規劃進駐高雄楠梓產業園區，日月光等科技大廠也加碼投資，讓大南方計畫主導的半導體S廊帶正式成形，不僅帶旺周邊房市與公共建設，同時也不斷延伸擴及全台各科學園區。

例如台積電2奈米廠初步鎖定中科園區西側近95公頃土地，做為擴建二期開發計畫基地，最快預計2023年建廠；美光、友達等也引資千億元進駐中科后里園區，科技大廠齊聚讓中科也成為重要的科技聚落，建設商機源源不絕。

國產建材實業認為，儘管疫情持續衝擊全球，但是全台科技大建設不受影響，除了南科、竹科寶山二期與銅鑼科等相關科技擴廠外，台積電已經進駐高雄楠梓園區展開建廠工程，接著也進行中科設廠的環評作業，科技廊道延伸全台，帶動整個科技產業鏈成熟發展，也帶旺各地科學園區的產值。

國產以中科為例，2021年營業額創歷史新高紀綠，達1兆352.32億元，台積電等半導體大廠相繼加碼投資，更為中科帶來利多，也吸引美光、友達等國內外各科技大廠建廠工程。

展望下半年傳統旺季，國產評估，除科技建廠持續的強勁需求，業界預估928房市檔期全台將創下7000到8000億元推案，國產建材也掌握下半年全台各地的指標建案興建。（編輯：張良知）1110908