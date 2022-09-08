全球景氣下滑影響 機械業8月出口年減2%

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（中央社記者張建中新竹8日電）受全球景氣下滑影響，台灣8月機械出口出現負成長，出口值29.08億美元，較去年同期減少約2%。

台灣機械工業同業公會今天公布8月機械設備進出口統計速報，8月機械出口值29.08億美元，較去年同期減少2%，較7月減少14%。

公會表示，新台幣近日持續貶值，但日、韓等貨幣貶值幅度大於新台幣，導致在出口接單部分受到影響。目前美國大幅升息政策不變，俄烏戰爭亦無停止跡象，台灣機械出口將面臨更大壓力與挑戰。

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工具機方面，8月工具機出口2.64億美元，較去年同期小幅成長1.1%，較7月略減0.2億美元。

公會指出，受美元強勢升息影響，亞洲貨幣全面下跌，新台幣匯率近日回貶至30.9元附近，今年累計貶幅達11.6%，但鄰近國家如日本貶幅更大，今年貶幅已達25.8%，對於機械設備海外接單能力已造成嚴重影響，政府宜放手讓新台幣持續貶值，維持產品出口的競爭力。（編輯：張均懋）1110908