代工廠8月營收 廣達續創高、仁寶寫4個月低點

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（中央社記者吳家豪台北8日電）筆電代工廠今天公布8月營收，廣達受惠客戶新品及伺服器旺季效應，8月營收來到新台幣1318.69億元，年增55.7%，續創單月新高。仁寶8月營收888.42億元，年減13.23%，為近4個月低點。

廣達受惠於中國封控遞延訂單、MacBook新品及伺服器旺季效應，8月合併營收為1318.69億元，月增1.9%，年增55.7%，連續3個月突破千億元大關；累計今年前8個月合併營收8335.77億元，年增17.6%。

廣達告訴中央社記者，8月筆電出貨500萬台，月減30萬台，但在高單價產品貢獻下，8月營收來到單月新高，預期第3季筆電出貨將季增超過20%。由於總體經濟環境不佳，終端市場買氣疲弱，第4季訂單能見度偏低，廣達預估第4季筆電出貨將低於第3季。

仁寶8月合併營收為888.42億元，月減9%，年減13.23%；累計今年前8個月合併營收7199.8億元，較去年同期減少2.9%。

仁寶8月筆電出貨280萬台，月減60萬台。受到總體經濟需求減緩、產業去化庫存等影響，仁寶預估第3季筆電出貨將季減低個位數百分比。非PC產品受惠季節性因素，預估第3季出貨將季增雙位數百分比。

緯創8月合併營收約768.77億元，月減3.52%，年增9.39%；累計今年前8個月合併營收6272.23億元，年增21.55%。

緯創8月筆電出貨150萬台，月減20萬台；8月桌上型電腦出貨80萬台，與7月持平；8月顯示器出貨120萬台，月減10萬台。

緯創原本預估第3季筆電出貨將與第2季持平，但因為客戶訂單趨於保守，已修正為季減高個位數百分比至雙位數百分比。由於外在環境不確定性太多，第4季訂單能見度也相當低。

和碩受惠於iPhone 14新機拉貨，8月合併營收為1160.37億元，月增7.47%，年增36.01%，連續3個月突破千億元，改寫今年單月次高；累計今年前8個月合併營收8314.89億元，年增25.48%。

和碩8月筆電出貨61萬台，月減9萬至14萬台；8月桌上型電腦與主機板出貨46萬台/片，月減4萬台/片。

英業達8月合併營收約443.75億元，月減5.8%，年減8.86%；累計今年前8個月合併營收約3560.27億元，較去年同期成長10.96%。

英業達8月筆電出貨160萬台，月減10萬台。在通貨膨脹影響下，英業達預估第3季筆電出貨將小幅季減，第4季筆電出貨將與第3季持平。（編輯：趙蔚蘭）1110908