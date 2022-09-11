經部：颱風影響有限 年底累積200座風機目標不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）媒體報導颱風影響離岸風電施工，經濟部今天回應，颱風外圍環流只影響2到3天工期，且因為天候特性，颱風後反而是最適施工的時機點，強調今年底累積總數200座離岸風機目標不變。

媒體報導颱風影響離岸風電施工，被視為新生力軍的風機可能只能零星上線。經濟部今天發布新聞稿說明跟實況不符，颱風外圍環流只影響2到3天工期，目前已新裝設超過100座風機、並陸續測試併聯發電，今年底累積總數200座離岸風機目標不變。

經濟部表示，至於所謂零星上線講法也有誤解，有別於傳統電廠全部完工才發電，離岸風機則是完成個別目標系統即陸續上線發電，更有效率。

經濟部表示，目前有4座風場正在積極施工，包含大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，今年新增量累計已超過100座。預估年底台灣海峽離岸風機累計設置可達200座以上風力機，提供更多再生能源。2023年後的風場，也依行政契約時程如期進行，預計可順利依行政契約規劃時程如期完成。

經濟部指出，颱風外圍環流風能強勁，離岸風電可近乎滿載發電，更有助於提昇風力發電整體效益。同時帶來豐沛雨量，也有助於水情及後續水力發電。至於風電的容量因素估計為40%，是考量台電全年調度的保守計算，從過去實績來說，秋冬東北季風時，應會更高，可作為秋冬空污季的重要電力支援，且目前施工案場為離岸更遠的風場，可作為未來精準計算的參考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部說明，離岸風場依其能源特性及電力網絡設計，完成風力機組及連結風力機陣列海纜及風場與國內電網輸出海纜，就可併聯測試發電，有別於過去傳統電廠全部完成才發電，而以更有效率的方式，完成個別系統即陸續發電，所謂零星上線的講法顯有誤解。

後續經濟部仍會持續與業者合作，公私部門協力，推動2025年離岸風電累計裝置容量達5.6GW以上，達成能源轉型政策目標。（編輯：趙蔚蘭）1110911