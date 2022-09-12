集保基金交易平台去年成長36% 定期定額占4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）台灣集中保管結算所今天公布，集保「基金交易平台」去年交易量突破新台幣2000億元，年成長36%，其中又以定期定額占比達4成。

集保發布新聞稿指出，基金交易平台去年交易量大增，其中5年來定期定額成長高達8倍，顯示大眾已逐漸轉向穩定與自主投資。

集保結算所表示，近年配合主管機關「資本市場藍圖」與「公司治理藍圖」等多項政策推動，以「創新」、「韌性」、「永續」經營策略，在基金市場上提供360度全方位服務。

集保說明，基金交易平台從資訊公開揭露的「基金資訊觀測站」、發行面的無實體登錄與保管、及交易面的「資訊傳輸平台」、「基金交易平台」，並攜手轉投資基富通證券推動「好享退」、「好好退休準備平台」專案，為基金市場提供前、中、後台一條龍的服務。

為持續深耕基金市場，集保結算所董事長朱漢強表示，未來3年內將有5大推動重點：

1、建置境內基金集中清算平台，打造標準化、自動化的市場機制，集保作為基金生態系的樞紐，將投信與銷售機構間，多對多的資訊流與金流，改為多對一（清算平台）、一對多，透過集中處理、彙整收付，逐步改造基金市場，走向標準化、自動化、提升效率。

2、全新改版基金資訊觀測站，強化使用介面與資訊縱深，基金資訊觀測站身兼受理申報及對市場公告，未來全新改版為專區式、主題式的友善操作介面，並打造「資訊中心」、「教育中心」，一站式滿足投資人對境內、外基金「知」的需求。

3、加強基金理財教育推廣，培養新世代自主投資觀念，集保將與子公司基富通證券合作推廣基金理財教育，從普惠金融與公益的角度，推廣定期定額紀律投資，並且將正確投資與退休準備的重要性，扎根到新世代年輕族群。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

4、 深化基金數據分析，協助監理與促進市場發展，透過大數據分析，讓主管機關能即時充分掌握市場動態，能有效兼顧業務發展與風險管理，也能做好投資人權益保護，進而有助主管機關開放新種商品或業務決策，以促進基金整體市場的發展。

5、持續辦理公益活動，實踐普惠金融、利他共好，集保結算所與子公司基富通本著公益性的角色，於2019年、2020年推動「好享退」專案，成功帶動前所未有的退休理財風潮；2021年9月也持續推動「好好退休準備平台」專案，更搭配專案也推出「好好變老」公益計畫，繼去年投入1200萬元的公益捐贈，今年又投入1700萬元的公益捐贈與舉辦多次社福活動。（編輯：林興盟）1110912