逾2千個報名攤位 貿協：自行車展規模恢復疫情前8成

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）台北國際自行車展明年開展，貿協表示，目前報名參展廠商達2000多個攤位，參展規模已恢復疫情爆發前的8成，後續仍有廠商報名，期盼讓明年展覽規模，恢復到往常水準。

經濟部國際貿易局、外貿協會今天舉辦「自行車產業暨台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）國際記者會」，除為明年台北國際自行車展暖身，也廣邀國際買主回歸共尋自行車產業商機。

貿易局副局長李冠志致詞表示，台灣自行車向來以高品質、高價值聞名，且台灣的自行車產業聚落，從整車、高級零組件、車架、煞車碟片、鏈條，甚至電動車的單元與輔助系統，都應有盡有。

李冠志說，台灣自行車出口金額在2021年達52億美元，創歷史新高，成長近4成，而電動自行車更是未來出口趨勢。他強調自行車不僅是台灣精品，也是與世界鏈結的管道，政府將持續鼓勵與協助自行車產業發展。

貿協董事長黃志芳表示，目前已報名參展廠商有2000多個攤，已恢復到2019年疫情前約8成左右規模，預期還會繼續有廠商報名，期盼隨著疫情、國境解封，讓來台採購的國際買主、觀展人數，都能回復到疫情前100%的水準。

黃志芳在座談時表示，歐美地區自行車銷量始終居高不下，尤其是比利時等6國已簽署宣言，呼籲歐盟採行更積極自行車政策，將2024年定為歐洲自行車年，也有多個歐洲國家提出自行車購置補貼。

至於是否擔心歐洲經濟前景不明，會影響自行車外銷表現？黃志芳認為，疫情、節能減碳等因素更凸顯自行車角色，不擔心影響外銷動能。（編輯：潘羿菁）1110913