外資加碼面板及權值股 投信連57買續創紀錄

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（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天上漲86.98點，收在14894.41點，三大法人同步買超，外資及陸資買超新台幣85.16億元，加碼與陸股連動ETF（指數股票型基金）、面板及權值股；投信連57個交易日買超，續創台股紀錄。

美股大漲激勵，台股今天在電子股領軍下，盤中一度上漲超過140點，突破14900點，但成交量能不足，指數衝高後漲勢收斂，終場收在14894.41點，上漲86.98點，14900點與季線約14895點得而復失，成交金額為1824.38億元。

觀察外資買超前10名個股，元大滬深300正2逾2萬張居首，友達、聯電、中鋼、國泰智能電動車分別排第2至5名，買超張數分別達1.67萬張、1.56萬張、1.11萬張、9599張。

外資買超第6至10名依序為玉山金8799張、鴻海8569張、台積電5453張、正新4833張、統一實4812張。

投信今天買超13.81億元，前5名分別為技嘉3682張、微星2316張、致茂1086張、聚陽985張、啟碁980張。（編輯：張均懋）1110913