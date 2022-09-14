台水降漏有成 年省1座石門水庫蓄水量

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台水今天表示，持續推動降低漏水率計畫，截至去年底累計完成汰換管線約6461公里、漏水率降至13.59%，每年約可節水2.02億立方公尺，相當於1座石門水庫蓄水量，有助穩定民生與產業發展，113年力拚漏水率降至12%以下。

台水透過新聞稿表示，疫情警戒期間因人、車流大幅減少，主動協調相關單位，於平時難以施工地區的夜市、舊市區市場、學校及觀光人潮等地區加速完成49件汰換管線工程，辦理降漏作業，提升供水服務品質。

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台水表示，除持續推動汰換管線等工作外，也透過自行開發的WADA大數據漏水偵測分析系統，運用密布於管網中的水壓及水量監測數據，提早發現漏水狀況及時修復，並推動噪音紀錄器與AI輔助檢漏裝置等科技檢漏作業，強化降漏成效。

台水為因應氣候變遷、降低乾旱對產業及民生衝擊，參考國際降低漏水經驗，從水壓管理、提升修漏速度及品質、主動防治漏水、管線資產維護等4大策略著手，漏水率已由101年底的19.55%，預計113年底降至12%，長期盼達成120年底漏水率10%目標。（編輯：張均懋）1110914