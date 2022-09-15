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張安平：走低碳方法並不簡單 台泥願意提供協助

2022/9/15 08:36
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（中央社記者賴言曦台北15日電）台泥董事長張安平指出，無論是歐亞非都出現「有史以來最奇怪的高溫、火燒以及大水」，加上通膨與疫情衝擊，下半年和明年會是辛苦的，台泥需要供應商的支持與合作，「朝低碳走下去是我們這一代的責任」。

台泥企業團14日舉辦2022線上供應商大會，主題為低碳循環、永續未來，共有來自兩岸共331家供應商參加。

張安平對與會的供應商表示，走低碳的方法並不簡單，最重要的是需要時間和思想，台泥很願意提供協助。

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台泥物料部資深協理黃麟添則說明，台泥實行ISO 37001反貪腐、反賄賂政策，提供更公平、透明的採購機制，未來台泥也將接軌國際趨勢，供應商永續問卷除溫室氣體管理，並將加入生物多樣性議題。

為鼓勵投入ESG（環境保護、社會責任、公司治理）作為，今年兩岸共有10家績優供應商獲頒台泥水泥獎座。另外，台泥增設「永續進步獎」以表揚永續評鑑進步幅度前3名的伙伴，同樣致贈台泥水泥獎座。（編輯：楊凱翔）1110915

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