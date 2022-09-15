碳查證機構再添生力軍 工研院量測中心入列

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）經濟部標準檢驗局今天宣布，為因應國內外對碳盤查的要求所導致需求成長，工研院量測中心也加入法人碳查證機構的行列，即起開始受理電子零組件製造業廠商申請查證服務。

標檢局發布新聞稿表示，因環保署公告第2批應盤查登錄溫室氣體排放量的排放源，加上未來國際碳邊境調整機制的要求，預期受納管事業、廠商辦理溫室氣體排放量盤查及查證需求都將急速成長。

自2022年1月起，標檢局輔導國內法人機構完備組織層級溫室氣體（ISO 14064-1）查證能力，陸續新增可提供查證服務的法人，有金工中心、商檢中心，以及這次新增的工研院量測中心。

標檢局說明，3家法人機構可提供的查證服務產業類別，分別為金工中心「金屬及基本金屬製造業」；商檢中心「倉儲業」；量測中心「電子零組件製造業」。

標檢局也徵求已完成盤查的其他產業類別廠商，可作為這3家法人機構擴充產業類別的見證查核場域，以共同建構量足質精的查證市場，前幾家申請者，還可享查證費用減免優惠。

標檢局強調，會持續協助更多國內法人機構取得TAF溫室氣體查證機構認證資格，以滿足各界需要及協助台灣企業及早因應2050 年淨零碳排目標。（編輯：楊凱翔）1110915