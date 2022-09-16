經部整合併網型儲能規範 助業者參與電力交易平台

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（中央社記者曾智怡台北16日電）綠電增加延伸儲能需求，經濟部整合現有併網型儲能設置安全與土地使用規範，包含需取得標準局戶外儲能系統專案自願性驗證證書（VPC），並遵循內政部消防安全管理指引等，讓有意願參與台電電力交易平台的儲能設置者依循。

因應能源轉型政策，政府積極推動再生能源，並規劃 2050年達成淨零排放目標；有鑒於再生能源易受天氣影響、造成間歇性發電，產生穩定供電及維持電力品質的挑戰，台電設置電力交易平台推動輔助服務交易，並開放民間企業投資建置儲能系統。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，為提升儲能系統安全，經濟部已參考國際電工法規標桿（NESC）於「用戶用電裝置規則」訂定儲能系統專節規定，以利用戶設置儲能系統、從業人員設計施工及電力公司供電檢驗遵循。

考量國際近年發生多起鋰電池儲能系統火災事件，經濟部為協助業者預防事故，減少危險發生的損害，參考各國際組織作法，與內政部合作針對鋰電池儲能系統所需具備的安全標準及消防安全提出2大規範。

第一，安全標準方面，儲能業者應依據國家、國際標準（CNS）及專案驗證技術規範，提交測試驗證報告或驗證證書作為審查依據，包含建置前進行重要組件的設計審查，以及建置完成後，透過第三方機構進行現場安全測試，以取得經濟部標準局核發戶外電池儲能系統案場的自願性驗證證書（VPC）。

第二，消防安全方面，須依照內政部提升儲能系統消防安全管理指引，符合指引內的各項消防規定、維持安全距離等，並提供消防設備師的簽證文件。

經濟部指出，由於現行都市與非都市土地相關法規及工業區相關土管規定等，未有儲能設施容許規定可供業者申請，經與內政部、各地方政府協調後，透過相關法規的函釋，引導併網型儲能於符合用地主管機關規範下設置。

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設置區域包括一、工業區內的工廠內；二、編定工業區，含產業用地（一）、科技產業園區及都市計畫工業區（特種、甲種、乙種）；三、工業區外的非都市丁種建築合法登記工廠內等。至於其他特定專用區或特定目的事業用地，則需洽劃設或編定機關於確認不違背計畫目的與用途下設置。

經濟部強調，政府能源轉型政策及推廣綠能，符合國際2050淨零排放趨勢路徑，經濟部積極推動再生能源及儲能已有完整策略，期望本次儲能設置安全規範的制定，可作為業者設置儲能系統的參考依循，且由台電公司審核把關。（編輯：楊蘭軒）1110916