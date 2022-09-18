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吳政忠：台灣是堅韌之島 經濟奇蹟來自「信任」

2022/9/18 15:09
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（中央社記者曾智怡台北18日電）美國特別競爭研究計畫（SCSP）16日舉辦「2022年全球新興科技峰會」，國科會主委吳政忠應邀發表演表示，台灣是「堅韌之島」，經濟奇蹟來自於「信賴」二字，未來將利用半導體及資通訊產業優勢，力拚成為國際間堅實可信賴的夥伴。

國家科學及技術委員會今天透過新聞稿表示，今年峰會（Global Emerging Technology Summit 2022），以未來地緣政治、未來民主、未來創新、未來技術平台及未來軍事衝突等5大議題為核心，邀請白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）等代表美國政府發表專題演講，美聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等與會。

吳政忠預錄影片發表演說，他表示，台灣以支持人文價值、民主與自由的方式，不斷強化韌性與推動科技發展，已由早期受惠於美國等理念相近國家的經濟援助，一路透過推動民主及發展科技，蓄積厚實能量，創造經濟奇蹟，並成為舉世聞名的「堅韌之島」。

他進一步說，今日的台灣，也已藉由農業、數位及醫療等科技協助許多國家發展，回饋國際社會。

吳政忠強調，台灣的經濟發展奇蹟，來自於「信賴（Trust）」二字，今年7月科技部轉型為國科會，未來將利用台灣在半導體及資通訊產業優勢，推動人工智慧、網路安全、太空產業、精準健康及淨零科技，甚至未來6G通訊等新興科技，發展台灣成為下世代科技發展的重要基地，並成為國際間堅實可信賴的夥伴。

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國科會補充，首屆「全球新興科技峰會」於去年7月13日由「美國人工智慧國家安全委員會」（NSCAI）舉辦，時任行政院政委唐鳳應邀預錄致詞；NSCAI為美國依2019年美國國防授權法案成立的獨立聯邦機構，專責研擬人工智慧發展策略、並定期向白宮及國會提出報告，以因應美國國安及國防需求，已完成任務並結束運作。

該會主席Eric Schmidt去年10月宣布成立「特別競爭研究計畫」（SCSP），持續提出有關提升美國全球長期競爭力的建言。（編輯：楊凱翔）1110918

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