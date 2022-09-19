台中精機盼新台幣貶至32元 工具機能見度看到年底

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台中精機董事長黃明和日前表示，新台幣兌美元貶到32元，可望縮小與日圓貶值幅度之間的差距。中央社記者鍾榮峰攝 111年9月19日

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台中精機董事長黃明和表示，新台幣兌美元匯率貶到32元，可望縮小與日圓貶值幅度之間的差距；台中精機工具機訂單能見度看到今年底，今年營運力拚較去年持平。

黃明和日前受邀出席外貿協會與機械公會舉辦台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）與台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）展前記者會，會後接受記者採訪。

觀察工具機和塑橡膠機械景氣，黃明和表示，8月開始感受到訂單趨緩，包括歐洲和東南亞市場需求不旺，台灣市場部分客戶訂單遞延交貨，投資意願趨於保守。此外，中國大陸市場仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控影響，預估明年3月新一屆中國大陸全國人民代表大會之後，景氣才會趨於明朗；至於美國市場需求穩健。

黃明和說，到明年3月前這半年期間，台中精機持續開源節流、營運醞釀先蹲後跳的契機；觀察訂單能見度，工具機可看到今年底，塑膠機看到10月份。

展望今、明年營運，黃明和預估，今年營運力拚較去年持平，明年營運希望平穩。

在電動車布局，黃明和指出，台中精機出貨產品以輪圈製造用工具機為主，受惠台灣傳動系統和輪圈大廠對工作母機需求穩健成長，持續搭上電動車輕量化元件製造趨勢。

觀察新台幣兌美元匯率走貶，黃明和表示，這有助台中精機營運的業外收益，若新台幣貶到32元，可望縮小與日圓貶值幅度之間的差距，對產品出口競爭力有益。

觀察通膨和升息影響，黃明和不諱言指出，這會衝擊國外市場消費力，對歐洲影響大，主要是能源成本大增。

從台中精機產品應用比重來看，工具機項目以汽車為主，塑膠機類以3C、光學、醫療、民生用產品為主，車用占工具機業績比重約5至6成，工具機占台中精機業績比重約7至8成，車用占台中精機整體業績比重約4成。（編輯：楊蘭軒）1110919