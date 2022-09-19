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證交所防詐 鎖定新開戶30歲以下年輕族群

2022/9/19 12:54
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（中央社記者潘智義台北19日電）證券期貨周邊單位今天共同宣示防範金融投資詐騙，台灣證券交易所董事長林修銘表示，20至30歲新開戶人數近4年從27%提高到40%，年輕的新進投資者增加，更凸顯防範金融詐騙的重要。

刑事警察局長李西河也在防範金融投資詐騙宣示儀式指出，利用LINE、通訊軟體散布投資詐騙訊息，今年1至8月投資詐騙高達4098件，較去年同期大增37%，財損新台幣18億元，年增39%。現階段重點工作就是大力宣導，提醒民眾不要被騙。

林修銘強調，因詐騙方法及內容與時俱進，詐騙內容也隨著科技進步而更新，內容五花八門，但主要還是利用投資者追求利益、信任、威脅這3種人性，搭配相關故事，讓大家受騙上當。

他直言，近年不具投資風險意識的年輕投資者大增，恐成為金融詐騙的小白兔，為避免這些人受騙，防詐宣導更應加強。

他說，金融詐騙非常猖獗，所以會不斷透過教育及推廣，告訴大家金融詐騙有哪些態樣，將金融詐騙手法深植到每一個投資者心中來防詐，具體做法包括在網路上投放廣告，對媒體發新聞稿，找YouTuber製作短片，讓大賣場、超商、捷運、高鐵都可發現反詐廣告，告訴大眾如何防範金融詐騙。

此外，證交所也推出主題式的廣告，做好精準反詐騙，金管會也在網站設置反金融詐騙專區。

李西河表示，行政院7月15日組成打詐國家隊，識詐、堵詐、阻詐、懲詐，尤其在識詐這一塊要結合民間力量一起努力，讓民眾對犯罪態樣的手法充分了解。

對於美國聯邦準備理事會（Fed）對抗通膨，採取強勢升息，影響股市，林修銘表示，聯準會升息造成國際股市波動，台股因外資持股比重較高，難免波動較大，但台股基本面佳，建議投資人應以中長期投資心態來面對。

至於市場猜測的「限空令」護盤手段，林修銘也再次表達，優先維持台股的流動性，現階段並無實施限空令的條件。（編輯：張良知）1110919

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