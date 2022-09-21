雙語分行達584家 黃天牧：展現文化和競爭轉變

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（中央社記者謝方娪台北21日電）今年6月底22家本國銀行已設置584家雙語分行，金管會主委黃天牧今天表示，金管會並未強迫設立KPI，而是採鼓勵方式進行，雙語分行政策體現文化和競爭的轉變，對銀行的努力表示肯定。

金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、財政部國庫署長蕭家旗今天視察遠東國際商業銀行承德分行及台灣銀行松江分行雙語分行推動成果，黃天牧肯定遠銀承德分行及台銀松江分行在公開資訊均達到雙語化目的。

黃天牧接受媒體聯訪表示，面對2030雙語國家目標，對銀行而言，雙語分行只是其中一個表象，實際上追求的是公開資訊雙語化、甚至多國語言化；台灣資本市場有4成是外資，金管會在推動公司治理時，也鼓勵上市櫃公司董事會議事錄或財報公開資訊盡量雙語化。

黃天牧指出，在數位化時代，很多交易並非在分行進行、而是在網路進行，數位通路的語言便利化也相當重要。

黃天牧說，雙語分行政策，並非只看幾個分行、幾個交易用英文進行而已，而是展現文化和競爭的轉變，現在已可看到銀行公開資訊雙語化、數位通路雙語化，且在分行環境經營、社會溝通價值、人才培訓等，銀行業均在進步中。

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黃天牧表示，金管會並未對雙語分行強迫設立KPI目標，而是銀行業自己體認到推動雙語分行對提高競爭力及留住人才非常關鍵，他對銀行的努力表示肯定。

為推動「2030雙語政策」，營造友善雙語金融服務環境、增進台灣金融市場國際化形象，金管會鼓勵銀行設置雙語示範分行，截至今年6月底，已有22家國銀設置584家雙語分行，相比2020年12月底大幅增加412家，成長率高達239%。（編輯：翟思嘉）1110921