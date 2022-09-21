載板帶動 台商上半年PCB產值6385億元創新高

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（中央社記者吳家豪台北21日電）台灣電路板協會（TPCA）今天公布2022年上半年台商印刷電路板（PCB）產業鏈產值達新台幣6385億元，再創歷史新高；其中PCB製造的表現最亮眼，營收達4197億元，其次為PCB材料的1856億元、PCB設備的322億元。

展望下半年，TPCA指出，雖然外在有諸多不利的因素，可能導致旺季不旺，但在載板產能陸續開出及新台幣貶值下有利營收結算，整體應可保持成長，預估第3季台商海內外PCB製造產值可達2397億元，年增8.3%。在上半年亮麗的表現帶動下，2022年全年台商PCB製造有望成長11.4%至9111億元的規模。

TPCA發布新聞稿說明，PCB製造已連續4個季度保持單季產值2000億元規模，上半年營收來到4197億元，年增18%，動能之一為載板市況依舊熱絡，廠商持續擴充新產能，已連續5季保持30%以上的成長率。

此外，雖然手機市場持續低迷，但其他高階應用接力拉動高密度連結板（HDI）的出貨，例如先進駕駛輔助系統（ADAS）、衛星應用、次毫米發光二極體（Mini LED）面板等。

從台商海內外PCB產品結構來看，上半年出貨主力仍為傳統多層板，約占29%，其次為軟板占23.4%、HDI占19.4%、載板占18.5%。若由應用別來看，前5大領域為通訊（31.5%）、電腦（22.2%）、半導體（18.5%）、消費電子（11.8%）及汽車（11.3%）。

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台商PCB生產仍以中國大陸為主要基地，今年第2季產值比重為59.7%，但已連續4個季度下滑。第2大生產基地為台灣，第2季產值比重約為37.8%，連續4個季度攀升，主要原因為台灣是台商載板的主要生產地，近幾季載板的高成長持續推升台灣製造比重，加上第2季受中國大陸封控政策影響，改變兩岸產值差距。

展望下半年，TPCA分析，多層板受到電腦衰退與汽車交期尚未恢復的影響，雖有伺服器與網通產品支撐，整體仍可能有1成以上衰退；軟板預期有iPhone新機及其他Apple產品持續挹注成長動能；HDI雖受到手機衰退影響，但高階應用如Mini LED平板、ADAS、衛星應用等利基產品可支撐成長；載板則受到手機與電腦衰退影響，成長動能稍緩，但應可維持雙位數百分比成長。（編輯：林興盟）1110921