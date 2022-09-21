DRAM市場規模2個月砍半 研調：恐滑落至明年初

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（中央社記者張建中新竹21日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）銷售額逐月驟降，短短2個月市場規模幾乎砍半，研調機構IC Insights預期，今年第4季及明年初DRAM市場恐將持續滑落。

IC Insights表示，5月DRAM銷售額創下2年多來新高，6月起DRAM銷售額開始快速下滑，6月銷售額較5月驟減36%，7月銷售額又再減少21%；7月DRAM市場規模約為5月的一半。

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IC Insights指出，消費者因對高通膨和經濟衰退的擔憂，已削減對新智慧手機、電腦、電視和其他電子產品的支出；系統製造商也隨著縮減DRAM採購訂單，去化庫存。

據統計，DRAM市場自2000年以來的幾次修正，調整時間至少延續5季時間，DRAM市場也都下滑逾41%。IC Insights預估，今年第3季DRAM市場恐將較去年同期下滑38%，第4季及明年初恐將持續滑落。（編輯：林興盟）1110921