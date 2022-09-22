美律加速新南向 3年後非中國產能達5成

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（中央社記者江明晏台北22日電）受惠蘋果新機拉貨挹注，電聲元件大廠美律第4季出貨優於預期，美律也觀察，中美貿易戰和疫情加速企業移出中國（outside china）趨勢，預估3年後越南與泰國產能占比將來到5成。

聲學元件大廠美律總裁黃朝豊今天出席記者會，會後受訪指出，進入傳統旺季，第4季出貨將比第3季成長，其中手機揚聲器出貨高於預期，受惠北美客戶（蘋果）拉貨挹注，9到11月出貨動能優異，但11月因大環境經濟因素影響，需求恐下滑。

因應中美貿易戰，美律從2019年12月著手outside china策略，陸續於越南、泰國投資建廠，現在疫情之後，企業更加速往中國以外的地方擴產，美律目前於中國蘇州和中國以外的產能占比仍有8比2，預估3年後，越南和泰國的占比將來到5成，其中又以越南高於泰國。

他進一步說，目前產業從中國外移的速度是下游比上游快，預估3年後產業供應鏈上游也會開始出現外移中國的現象。

美律今年因應原物料價格，向客戶調漲部分售價，明年價格應會趨於穩定，但IC晶片短缺的問題持續干擾美律，黃朝豊指出，和車用IC重疊部分的零組件會較缺，採購量只能滿足需求的80%，這樣的狀況至少到明年首季都會如此。

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談及產業庫存狀況，他認為，過去成長較為平穩的頭戴式耳機和TWS較沒有庫存去化問題，但過去兩年受到居家商機激勵的電競領域，則面臨比較高的庫存壓力，其中以中低階電競產品影響較大，可能要到明年上半年後才有機會消化完畢。

此外，美律跨足健康醫療市場，目前相關營收占比僅2到3%，由於屬於利基型、較為飽和的市場，預估2到3年將成長至3到5%。（編輯：林興盟）1110922