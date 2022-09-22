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台苯：需求不振且供應過剩 苯乙烯景氣看淡

2022/9/22 17:23
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（中央社記者賴言曦台北22日電）台苯今天舉辦線上法人說明會，經營團隊認為，中國的COVID-19動態清零政策及房地產泡沫化問題，導致需求持續不振，且苯乙烯（SM）正處於新產能投產階段，市場供應過剩，對下半年的SM景氣仍看淡。

台苯指出，中國大陸2022年上半年新增219萬噸SM新產能，總產能達1776萬噸，占全球總產能4281萬噸的41%；雖然產能增多，但房地產、家電、電子等產業景氣走緩，民生終端需求萎縮，石化產品訂單減少，SM供過於求情況嚴重。

台苯指出，由於SM價格與原料價差大幅縮小，導致台苯上半年營收雖較2021年同期成長33.12%，但虧損新台幣1379萬元，每股稅後虧損0.1元。

展望下半年，台苯指出，據石化期刊報導，中國2022年預計新增SM產能約530萬噸，上半年已有219萬噸新產能投產，另有約311萬噸將於下半年投產，屆時中國SM產能將達2087萬噸，占全球產能45%。

台苯指出，大量擴廠使中國SM市場從2021年起已出現供過於求的轉變，中國從SM進口國變成出口國，全球SM貿易流向已發生重大變化。

台苯預估，2023年中國仍有約270萬噸的SM新產能，屆時產能將達全球SM產能的48%；在需求成長有限，而供給卻大幅增加的情況下，未來SM市場不容樂觀。（編輯：張良知）1110922

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