投資台灣再添4案 輝能科技砸42億衝固態電池芯

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）投資台灣三大方案今天再添4家企業投資近新台幣92億元，其中輝能科技為布局高階次世代電動車市場，將斥資42億元擴建桃園科技工業區廠房，導入智慧化固態電池芯產線。

投資台灣事務所發布新聞稿指出，今天再添4家企業共斥資近92億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的國產建材實業、鋐昇實業，與根留企業方案的輝能科技、台灣積層工業。

其中，專注於氧化物固態電池研發與生產的輝能科技，為持續布局高階次世代電動車市場，將擴大招募台灣員工250人，斥資逾42億元在桃園科技工業區擴建既有廠房，導入智慧化固態電池芯產線。

以自有品牌PATTA製造及銷售拉釘、螺絲等締結件及五金製品的鋐昇實業，為因應市場成長所需及綠化製程，計劃招募台灣員工249名，斥資31億元在高雄仁武產業園區興建廠房，除將加裝太陽能發電設施、導入節能智慧化生產等系統，也承諾定期實施碳盤查。

專營預拌混凝土及相關建材製造與銷售的國產建材實業，計劃斥資逾11億元、招募台灣員工40人，擴建既有高雄仁武廠及鳳山廠，並新建台南仁德廠與新北汐止二廠，導入GPS智慧物流運輸系統，以持續研發優化製程，積極開發綠色混凝土與節能減碳，提升產業競爭力。

從事功能性軟包裝材料之設計及製造的台灣積層工業，為持續打造智慧製造及友善環境目標，再度申請根留台灣方案，將斥資逾6億元，在既有桃園市中壢一、二廠導入高階智能化機器設備，也透過虛實整合系統（CPS），驅動數位轉型，邁向工業4.0。

投資台灣事務所統計，目前「投資台灣三大方案」已吸引1255家企業、近1.8兆元投資，估共創造逾13.9萬個台灣就業機會，後續尚有13企業排隊待審。

其中「歡迎台商回台投資行動方案」有272家台商投資約1兆937億元，創造8.3萬多個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有150家根留企業投資約3259億元，創造2.3萬多個就業機會。（編輯：趙蔚蘭）1110922