央行升息半碼 經部：青創、紓困貸款戶不受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北22日電）央行宣布升息半碼，經濟部今天表示，對於已享有青創貸款、紓困或振興貸款利息補貼者，如果中華郵政定儲利率也同步調升半碼，經濟部將配合調整，貸款戶利息補貼權益將不受升息影響。

中央銀行今天舉行第3季理監事會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點）。

經濟部發布新聞稿表示，對已享有「青年創業及啟動金貸款」5年全額利息補貼者、申請「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款利息補貼業者，若中華郵政公司定儲利率同步調升半碼，經濟部將配合調整，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

經濟部進一步說明，青創業者於109年8月1日至111年3月31日，申貸經濟部「青年創業及啟動金貸款」，可享貸款金額新台幣100萬元以下5年全額利息補貼。

青創貸款（補貼）利率，依中華郵政2年期定期儲金機動利率加0.575%，機動計息，如中華郵政公司定儲利率調高半碼，其補貼利率將由1.795%提高為1.92%，利率調升差額由政府全額吸收。

若是受疫情影響的中小型事業，申請「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」可享有利息補貼，舊有貸款展延補貼期限最長1年、營運資金貸款補貼最長6個月，振興資金貸款補貼最長1年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

上述紓困、振興貸款補貼利率，最高分別依中華郵政1年期定期儲金機動利率、2年期定期儲金機動利率加1%及2年期定期儲金機動利率計算，如升息半碼後，補貼利率將由1.185%、2.22%、1.22%提高為1.31%、2.345%及1.345%，每戶補貼金額上限維持22萬元、5.5萬元及22萬元不變。

經濟部提醒，中小企業在全球升息趨勢下，應儘早做好財務規劃，預留適當現金水位，若有融資協處需要，可洽經濟部中小企業處馬上辦服務中心提供相關協助，以因應國內經濟因升息所帶來的影響。（編輯：潘羿菁）1110922