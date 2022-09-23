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力拼淨零 SBTi宣布國泰金通過科學基礎減碳目標核定

2022/9/23 16:55
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（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰金今天表示，科學基礎減碳目標倡議組織（Science-based targets initiative, SBTi）宣布國泰金已提交具體排放減量目標，正式通過核定，為全球少數通過審查的大型金融業者，也是台灣第4家、亞洲第6家金融業。

地球升溫止不住，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告指出，全球升溫攝氏1.5度的情況下，世界各地都將面臨多重氣候災害，全球都在關注企業如何發揮職能，採取行動。

國泰金今天發布新聞稿指出，由國際多個重要氣候相關組織共同發起的SBTi日前宣布，國泰金控已提交具體排放減量目標，正式通過核定，旗下子公司營運及金融資產都將依目標逐步減碳，展現邁向2050淨零碳排的決心。

國泰金指出，今年第3季起，陸續在國泰人壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓導入綠電；積極議合投融資對象，其中台塑、中鋼、鴻海、台泥四家高碳排企業，已做出淨零或碳中和承諾。

此外，國泰金指出，國泰世華銀行訂定2025年再生能源授信餘額占發電業比重達85%的目標，更預計2027年第1季煤炭相關產業鏈融資額度完全歸零；國泰人壽設定2030年低碳投資金額相較2018年成長40%目標。（編輯：翟思嘉）1110923

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