台灣升息循環未結束？瑞銀估央行12月再調升半碼

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行22日理監事會決議升息半碼，並釋放年底貨幣政策基調可能出現轉折的訊息。不過瑞銀今天表示，考量通膨及全球金融環境朝向緊縮，台灣央行料將「連4升」，12月再升息半碼。

央行9月22日舉行理監事會，宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點）；重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點後，分別由年息1.5%、1.875%及3.75%調整為1.625%、2%及3.875%，自9月23日起實施。

瑞銀今天發布新聞稿表示，央行升息半碼符合預期，至於調升存準率1碼，瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎 （William Deng）認為不會影響銀行系統流動性和貸款成長。

值得注意的是，央行總裁楊金龍昨天的談話語帶玄機，暗示持續升息的貨幣政策緊縮基調可能在今年12月出現轉折。

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不過鄧維慎認為，考量台灣通膨情況和過去相比還是偏高，且全球金融環境走向緊縮，央行12月理監事會仍將再次升息半碼，但通膨壓力有緩和跡象，加上經濟前景充滿不確定性，會限制央行加速升息步伐的可能性。

展望台灣經濟前景，鄧維慎認為台灣經濟可望軟著陸，預測2023年經濟成長率為3%、消費者物價上漲率（CPI）降至1.4%；儘管外在不確定性仍高，民間消費回溫加上投資動能還在，有助於穩定經濟。（編輯：趙蔚蘭）1110923