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國科會產創海外培訓 人才投身新創募資累計2億

2022/9/24 19:55
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（中央社記者張璦台北24日電）國科會今天表示，產業創新人才海外培訓 X Talent 計畫，自民國106年執行至今，結訓學人共164名，不僅促成BioLegend等國際企業在台設立研發中心與分公司，另有人持續投身創新創業，募資金額累計達新台幣2億元。

國科會指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「產業創新人才海外培訓 X Talent 計畫」，今天舉辦交流會，盼延續海外研習效益，串聯結訓學人，將研習成果帶回分享，讓彼此的專業互通有無，也交流國內外市場發展現況，以共同面對快速變化的產業。

國科會副主委陳宗權致詞時表示，人才是國家競爭力成長的來源，只有持續培育多元產業高階人才，才能使台灣持續提升競爭力。同時，交流會邀請國科會科教發展及國際合作處處長葉至誠，分享對矽谷發展的觀察心得，以及藝珂資深高階人才顧問，分享疫情後高階人才就業市場趨勢。

國科會指出，自106年起至今，國科會鏈結了美國、法國、以色列超過500間國際研習機構與公司，提供上千個前瞻研發及新創相關職缺；海外科技駐組更整合當地相關社團、頂尖大學相關科技系所、當地新創社群等，為國科會海外人才培育計畫，打造了獨有的人才培育生態，使赴外研習的學人能在短時間有效鏈結當地資源與人脈。

國科會表示，結訓學人返國後，有高達3成以上擔任企業鏈結國際市場的主要負責人或窗口，企業除認可學人技術能力外，更看重的是其鏈結國際市場與資源的能力，帶動該產業與國際市場的合作。

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國科會指出，此計畫從106年執行迄今，結訓學人共164名，在海外良好的研習成果，促成了全球最大內容推薦平台Taboola，以及全球抗體供應商龍頭BioLegend等國際企業，在台設立研發中心與分公司。

國科會表示，也有學人持續投身創新創業相關領域，將在海外歷練的創新思維與技術能力帶回台灣服務，並成立5間新創公司，涵蓋人工智慧、智慧醫療、創新教育等領域，募資金額已累計達2億元。（編輯：林興盟）1110924

陳宗權
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