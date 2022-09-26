微矽電子登興櫃走堅 攻第三代半導體測試

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體測試廠微矽電子今天登錄興櫃，興櫃登錄新台幣45元，早盤開高震盪，最高來到59元，大漲31%，之後來到51元，上漲13.3%，微矽電子積極布局第三代半導體測試。

根據資料，微矽電子主要從事晶圓測試（CP）、積體電路測試（FT）、晶圓薄化及鍍膜（BGBM）及正面金屬化（FSM）等服務，可提供邏輯IC、類比IC、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）、車用二極體、第三代半導體氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）晶圓測試與成品測試服務。

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微矽電子也擁有探針卡自製能力，整合晶圓薄化及鍍膜、正面金屬化、晶圓切割及晶粒挑揀等一貫化整合性服務（Turn-key Total Solution），並搭上功率半導體在新能源、車用電子、智慧電網及變頻家電等領域應用趨勢，微矽電子也積極擴充廠房因應第三代半導體測試需求。

微矽電子目前實收資本額新台幣6.46億元，今年上半年合併營收6.87億元，較去年同期6.42億元成長7%，上半年合併毛利率38.35%，較去年同期40%微減，上半年稅後淨利1.24億元，較去年同期1.38億元減少10.6%，上半年每股基本純益2.03元，低於去年同期EPS 2.32元。（編輯：郭無患）1110926