遠東新回收廢氣製成環保布料 獲ITMF永續創新獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北26日電）遠東新世紀開發的全球首款以回收廢氣再利用技術並結合尼龍66原液染色製成的環保科技布料，20日獲得國際紡織聯盟（ITMF）頒贈「永續創新獎」，為台灣唯一獲獎企業。

遠東新董事長徐旭東透過新聞稿表示，遠東新作為綠色產業的先驅，肩負帶領產業轉型的使命，未來公司將以創新力、永續力不斷追求成長，為產業開啟新的永續發展方向。

遠東新表示，這次獲獎的永續創新產品，是運用碳捕捉與利用技術，與美國生技公司合作收集鋼鐵廠排出的廢氣，透過遠東新的聚合技術與垂直整合能力，轉換成聚酯原料再製成廢氣回收紗，且產品特性維持與石化原料製成相同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

遠東新指出，透過回收廢氣再製成低碳聚酯原料，不但可減少對石化原料的依賴，同時也能減少30%溫室氣體排放，另外，製程方面結合尼龍66原液染色工藝，相較傳統水染技術節省61%用水，減少67%能耗及85%溫室氣體排放，且色彩鮮豔與飽和度更勝傳統染整布料，耐曬、耐洗性也更佳。

除了獲得ITMF獎項外，遠東新表示，這項產品今年也獲得「ISPO國際紡織趨勢大獎最佳環保產品獎」肯定；目前這項創新技術已獲得許多國際知名客戶指定採用，未來產品應用將不限於紡織品，也可用於其他聚酯產品開發，包含推廣工業用途紡織品或聚酯包裝產品等，預期在全球淨零排放趨勢下，未來商機應用可期。（編輯：郭無患）1110926