看旺後疫餐飲內需 饗食天堂睽違10年再拓新據點

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（中央社記者江明晏26日電）看好後疫情時代餐飲內需市場，饗賓餐旅集團今天宣布，旗下Buffet餐廳品牌「饗食天堂」睽違10年後於高雄推出第11間據點，持續朝向全集團2022年營收估達新台幣50億元的目標前進。

饗賓餐旅集團發布新聞稿宣布，旗下Buffet餐廳品牌「饗食天堂」睽違10年後，已於9月25日高雄夢時代購物中心9樓，推出第11間據點，同時也是規模最大的旗艦店，全店536坪、400席座位數。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗食天堂創立於2001年，開創台灣Buffet風潮，20年間從料理價值升級，到美學價值提升，再到Buffet價值的創新，本次選定高雄夢時代購物中心，以Next Buffet為概念，打造全台最大門市旗艦店，並以3大概念延伸至全面顧客體驗，包含業界首創高度僅70公分的兒童餐檯，以及首度導入「一餐區一主題」概念等。

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饗賓餐旅集團目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利火鍋會所等8個品牌，全台超過55家餐廳，以及「饗帶走」外帶外送、「饗在家」冷凍食品兩大電商平台。

即使2022年疫情仍嚴峻，饗賓仍持續成長，將於2022年下半年在台北101的86樓開創全新品牌「饗」，同時，饗賓看好，在下半年疫情紓緩下，2022年預計可達新台幣50億元的營業目標，全年來客數近800萬人次，力拚2025年達成年營業額百億、市值百億的經營目標。（編輯：趙蔚蘭）1110926