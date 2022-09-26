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同欣電台北廠火災 部分影響電鍍製程已受控

2022/9/26 17:14
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體構裝廠同欣電今天下午發布重大訊息指出，清晨台北廠區發生火災獲得控制，公司著手協調其他廠區填補產能，並將傷害降至最低。

同欣電指出，發生區域是陶瓷基板電鍍產線，主要影響電鍍製程，上午5時火勢獲得控制，公司儘速配合消防單位釐清起火原因，並進行善後、復原與保險理賠相關事宜。

受消息面影響，同欣電今天股價重挫，終場大跌8.04%，收在新台幣171.5元，創去年5月下旬以來低點。

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同欣電主力構裝影像產品以CMOS影像感測元件（CIS）應用為主，近期市況不佳，市場研究調查機構IC Insights日前報告預期，今年CIS市場將出現13年來的首次下滑，主要受到智慧型手機銷售量下滑、手機攝影鏡頭成長趨緩、以及全球經濟景氣疲軟等因素影響。

同欣電在先前法人說明會中不諱言指出，第3季客戶可能對消費影像產品構裝拉貨踩剎車，下半年手機影像產品需求可能大幅度修正；不過車用影像產品持續成長，手機影像產品業績預估明年上半年觸底。（編輯：翟思嘉）1110926

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