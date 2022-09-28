鴻海釋出科技日主視覺 電動車延伸低軌衛星

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海將於10月18日舉行科技日活動，今天釋出主視覺設計，呈現虛實整合的即視感，突顯以電動車為核心，延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。

鴻海今天上午在官方臉書釋出10月18日科技日（HHTD22）主視覺短片，鴻海表示，兩側設計上以2022年度代表色長春花藍，加上綠螢光色所顯現的煙霧感，漸進帶出沉浸式虛擬場景，結合背景上的0跟1的數位編碼，呈現出虛實整合的即視感。

鴻海指出，今年科技日延續「3+3=∞」活動主軸，在「∞」符號特別加上衛星鏈的光點連線意象，突顯集團以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。

鴻海先前透露，科技日將展示量產版Model C車款，推出2款新電動車型，預計2023年第2季可量產Model E；而MIH開放電動車聯盟將推出MIH車款，展現標準化和模組化效益。

在低軌衛星，鴻海正式投入相關領域研發，包括LEO（Low Earth Orbit）衛星通訊酬載自主研發、以及自建地面接收站等方向，相關內容將在科技日公布。（編輯：楊凱翔）1110928