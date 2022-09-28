堡達與松下攻幹細胞自動培養 進駐長庚大學育成中心

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）被動元件代理商堡達布局再生醫學，與松下（Panasonic）合作細胞培養自動化產業技術應用，堡達今天表示，幹細胞自動培養設備已進駐長庚大學創新育成中心，布局相關研發與驗證作業。

堡達和松下上午在長庚大學創新育成中心舉辦「堡達－Panasonic幹細胞自動培養設備進駐育成中心暨成果發表會」。堡達總經理李茂洋指出，今年初取得松下同意，引進全功能幹細胞自動培養裝置，正式在台灣開展研究與業務活動。

李茂洋表示，6月經長庚大學創新育成中心通過，正式進駐中心實驗室，任務主要整合目前幹細胞人工培養技術，進化轉換至全自動幹細胞培養研究，開發先進製程與配方。

長庚大學校長湯明哲指出，幹細胞研究有助人體細胞修復，此次松下引進全功能幹細胞自動培養裝置並進駐長庚大學創新育成中心，是松下在海外第1台自動化培養裝置；醫學、工學、管理學三方整合，是長庚大學未來的布局重點。

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堡達已成立35年，目前資本額新台幣5.36億元，主要銷售松下電子零組件產品。堡達在中國深圳、上海、蘇州、昆山及成都設有據點，供應中國大陸和台灣大廠相關主動及被動電子零配件。

堡達今年上半年合併營收15.76億元，較去年同期14.98億元成長5.2%；上半年稅後獲利1.44億元，較去年同期9602萬元成長50%；上半年每股基本純益2.69元，優於去年同期EPS 1.79元；累計今年前8月堡達自結合併營收19.45億元，較去年同期20.23億元減少3.86%。（編輯：楊蘭軒）1110928