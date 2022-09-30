被動元件市況疲軟 外資：庫存消化至明年上半年

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）被動元件市況備受關注，美系外資法人29日出具報告預估，被動元件市況持續疲軟，電子科技產業供應鏈庫存消化時間，也將延長至明年上半年，工業和車用展望趨於謹慎。

觀察終端產品應用，外資分析，除了安卓（Android）智慧型手機、個人電腦、伺服器需求下滑外，企業用、工業、甚至車用展望也開始謹慎，不過美國電動車市場需求相對穩健；整體來看，終端市場需求疲弱、供應鏈庫存水位創新高，是被動元件市況下滑的主因。

受大環境影響，外資預期被動元件大廠國巨至明年上半年，產品平均銷售價格（ASP）及產能利用率將承壓。

本土投顧法人日前報告指出，被動元件標準品第3季受到終端需求疲軟和庫存調整影響，包括手機、筆記型電腦與個人電腦、消費性產品需求疲弱，終端通路持續去化庫存，預估調整時間需6個月；國巨標準品產能利用率從60%至70%降低到50%至60%。

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觀察產品報價，本土法人分析，被動元件標準品價格受市場供需影響程度大，終端需求弱，即便標準品殺價，廠商也無法拿到太多市占；標準品需求不佳，價格還在築底。

被動元件代理商堡達日前表示，下半年市況反轉保守，電腦終端客戶庫存水位創新高，目前去化庫存是首要目標，期盼最快明年第1季看到效果，電子產業市況嚴峻恐延續到明年上半年。（編輯：張良知）1110930