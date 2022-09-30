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VR新訂單加持 伯特光明年營運看俏

2022/9/30 13:44
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（中央社記者韓婷婷台北30日電）模具廠伯特光近年擴展VR、AR及生技醫療等光學鏡片模具新領域，上半年繳出每股盈餘4.59元成績，年增43.88%；第4季進入產業淡季，展望明年，伯特光看好手機及VR新訂單的成長動能。

伯特光受訪表示，VR鏡頭模具的價格是手機鏡頭模具的5至10倍，製造時間是手機的2至3倍，加工程序難度、門檻很高，設備也不同。

伯特光2021年VR營收占比約在2%至3%左右，今年上半年來到8%，看好明年新訂單加入，加上新一代VR的鏡片從單片增至2片，預計明年上半年出貨量會明顯放大，隨著新產品比重拉升，也有助毛利率、獲利表現。

伯特光為光學鏡頭廠玉晶光、佳凌、今國光等光學廠主要合作模具廠，主攻高階手機鏡頭，因應未來包括VR、AR及車載新應用的需求，伯特光也積極獵地規劃擴增產能。

伯特光上半年營收新台幣4.85億元，毛利率32.74%，年增2.52個百分點；稅後盈餘1.35億元，年增59.1%，每股純益爲4.59元，年增43.88%。

伯特光於8月底獲櫃買中心審核通過上櫃申請案，預計最快年底前有機會由興櫃轉上櫃掛牌。

伯特光第2季、3季營運來到年度高峰後，法人預期第4季進入傳統淡季。今年增資後股本擴增至3.5億元，雖然股本擴增，每股盈餘仍將優於去年，下半年預期將優於去年，但會比上半年差，明年在美系終端客戶大改款，加上VR產品上市挹注下，成長動能可期。（編輯：張良知）1110930

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