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台股本週跌693點 融資減137億元

2022/9/30 22:12
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（中央社記者潘智義台北30日電）台股今天早盤一度大跌259.54點，摜至13274.72點，但終場僅下跌109.68點，融資餘額新台幣1777.94億元，較前一交易日僅減12.29億元；本週下挫693.8點，融資減137.89億元。

台股終場收13424.58點，下跌109.68點，跌幅0.81%，成交金額2079.34億元，加計盤後交易約2146.48億元。

貨櫃三雄今天開低震盪收紅，但融資餘額均減，長榮收在146元，小漲1.39%，融資餘額4.64萬張，較前一交易日減262張；陽明收在61.5元，上揚2.67%，融資餘額10.04萬張，較前一交易日減315張；萬海收66.8元，漲0.45%，融資餘額2.96萬張，較前一交易日減507張。

晶圓代工雙雄今天雙雙收黑，但融資餘額都增加，台積電收422元，下挫2.99%，融資餘額2.97萬張，較前一交易日增加1086張。

聯電收35.75元，下挫2.19%，融資餘額17.5萬張，較前一交易日增1584張。（編輯：趙蔚蘭）1110930

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