更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

國民ETF 0056配息2.1元 創歷史新高

2022/10/3 19:32（10/3 20:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民ETF「元大高股息」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」。（示意圖／中央社檔案照片）
國民ETF「元大高股息」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」。（示意圖／中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北3日電）國民ETF「元大高股息」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」，即將完成連續12年配息，並挑戰連續12年填息紀錄。

元大投信今天公告0056第一階段收益分配評價結果，以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為2.1元，之後將於10月17日公布實際配發金額，10月18日為除息前最後買進日，10月19日進行除息交易，11月22日發放配息。

元大投信說明，截至收益分配評價日9月30日，0056所追蹤的臺灣高股息指數含息與未含息的報酬率差異為7.1個百分點，本次0056每受益權單位數預估配發2.1元，若以收益分配評價日淨值計算，配息率8.1%，兩數值未有大幅差異。

元大投信指出，0056的股息發放，是基於公開說明書所載的收益分配範圍內，將股利所得與已實現資本利得按比例分配，實際配發金額會經簽證會計師最後覆核簽證確認，並進行第二階段公告，若會計師未調整本基金可分配收益金額，且在外受益權單位數未有明顯變動，則實際配息金額將與預估配息金額相同。

0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，至2021年完成年年填息紀錄。

於2021年收益分配公告前夕（2021年10月1日），0056受益人數48.1萬人、規模921億；截至今年9月30日，0056受益人數76.3萬人、規模1443億，成長力道反映過去一年台股高股息ETF的蓬勃發展。

根據集保結算所資料，0056今年以來受益人數成長逾20萬，並自6月2日起連續85個交易日淨申購。（編輯：趙蔚蘭）1111003

延伸閱讀
投資人進場撿便宜 元大高股息ETF交易熱度衝高台灣人最愛存股配息型ETF 專家建議4大篩選關鍵指標資金轉進防守型標的 元大高股息ETF規模突破千億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族