投資人進場撿便宜 元大高股息ETF交易熱度衝高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）繼上半年大跌，台股7月初持續探底，不過投資人對ETF熱情不減，包括元大台灣50、元大高股息股價分別創1年半及2年多來新低，投資人進場撿便宜動作積極，交易熱度持續衝高。

0050今天盤中持續破低，最低來到109元，創下2020年11月以來新低；0056今天盤中最低來到26.5元，在昨天低點26.49元之前踩煞車，這波探底創下2020年4月約2年多來新低位置；股價持續下跌讓台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到10.1%，吸引投資人進場撿便宜。

除了元大台灣50近來見到量能放大外，元大高股息交易熱度也明顯放大，該ETF（指數股票型基金）於6月的成交金額及淨申購金額皆創今年新高，7月持續火燙。

元大投信表示，目前台灣高股息指數具備3大看點，首先是回顧該指數自2007年發布以來，迄今未出現連兩年下跌的情況，隨著今年指數明顯修正，投資人不妨逆向思考，視為長期投資的機會；其次是台灣高股息指數評價面來到甜蜜點，根據彭博資訊，截至6月30日止，本益比僅有5.2倍，遠低於台灣加權股價指數的10.78倍；第3是台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到10.1%，來到雙位數水準。

根據證交所及各投信官網統計，0056於6月成交金額達新台幣180億元，為去年第4季該ETF除息以來高峰，而6月累積淨申購多達136億元，創今年新高，並勝過其他6檔以高股息為主題的台股ETF。

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在受益人數方面，根據集保結算所截至7月1日資料，0056的受益人數來到68.8萬人，再創國內ETF的最高人氣紀錄，且值台灣加權股價指數於6月大跌近2000點之際，0056在過去4週的受益人數逆勢大增3.6萬人，顯示0056來到疫情前低點之際，許多投資人積極搶進，大撿便宜。

不過，元大投信提醒，ETF成分股的加權平均股息率不等於ETF配息率，且ETF配息率不等同報酬率，投資人投資配息ETF時，應同步留意ETF的配息率及報酬率。另ETF配息可能受行情變化影響，部分ETF可能在股價偏低時有配息減少或大幅波動情形，投資人交易前宜留意ETF的配息歷史。（編輯：張均懋）1110705